Ricerca, oltre 210 milioni per i talenti europei

(Teleborsa) - Più di 700 ricercatori potranno costruire la propria carriera in Europa grazie a un ulteriore finanziamento di oltre 210 milioni di euro destinato alle azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), uno dei principali programmi europei per le carriere nella ricerca. L’investimento rientra nell’iniziativa Choose Europe, promossa dalla Commissione europea per rafforzare il ruolo dell’UE come polo internazionale per il talento scientifico, la ricerca e l’innovazione.



Il finanziamento aggiuntivo rafforzerà due azioni chiave: le MSCA Postdoctoral Fellowships e le reti di dottorato, creando, secondo le stime, opportunità per oltre 700 ulteriori ricercatori.



La decisione risponde alla domanda record registrata dal programma: il bando 2026 per le borse post-dottorato ha ricevuto 21.627 candidature, il numero più alto mai registrato per un’azione di finanziamento nell’ambito degli oltre 40 anni di programmi quadro europei per la ricerca e l’innovazione.



L’investimento si inserisce nel programma Orizzonte Europa 2026-2027, il principale strumento di finanziamento dell’UE per ricerca e innovazione, con un budget complessivo di quasi 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Per il 2027, i finanziamenti saliranno a 459 milioni di euro per le borse post-dottorato e a 645 milioni per le reti di dottorato.



Il 2026 segna inoltre il 30° anniversario delle azioni Marie Sklodowska-Curie. Dal 1996, il programma ha coinvolto oltre 150.000 ricercatori, tra cui 23 premi Nobel, passando dagli 800 ricercatori sostenuti ogni anno agli attuali circa 8.000.



(Foto: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

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