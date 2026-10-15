Francia, inflazione settembre rivista al rialzo al +3,1% su anno

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione in Francia nel mese di settembre 2026. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento del 3,1% su base annuale, più del 3% stimato nella lettura preliminare e contro il +2,4% di agosto.



Su base mensile, i prezzi al consumo sono stati confermati a -0,3%, come nella prima lettura, dopo il +0,7% registrato nel mese precedente.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +3,4% su base annua, confermando la stima preliminare e dopo il +2,6% del mese precedente, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a -0,3%, contro il -0,4% della prima lettura (era +0,4% nel mese precedente).

Condividi

```