Milano 11:56
49.596 -0,32%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:56
10.786 +0,57%
Francoforte 11:56
25.209 -0,35%

Lettura rialzista per BMW

Finanza
Lettura rialzista per BMW
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Balza in avanti il produttore di auto di Monaco, tra i titoli dell'indice DAX, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,70%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 54,8 Euro, con stop loss individuato a livello 50,09 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```