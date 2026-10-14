Madrid: positiva la giornata per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, con una variazione percentuale del 2,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,08 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12,35. Il peggioramento di MERLIN Properties SOCIMI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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