Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che presenta una flessione del 2,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MERLIN Properties SOCIMI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,45 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,88. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```