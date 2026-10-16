Madrid: positiva la giornata per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,81%.



Lo scenario su base settimanale di MERLIN Properties SOCIMI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di MERLIN Properties SOCIMI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,54 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,78. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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