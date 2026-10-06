Orientamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Prepotente rialzo per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , parte dell' Ibex 35 , che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,22% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 12,5 Euro, con stop loss posto a quota 11,44 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```