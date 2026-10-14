OPA PLC, le adesioni salgono al 7,64%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC , risulta che oggi, 14 ottobre, sono state presentate 162.906 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 525.422, pari al 7,645% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 28 settembre e si concluderà il 16 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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