OPA PLC, adesioni balzano al 5,08%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC, risulta che oggi, 12 ottobre, sono state presentate 193.191 richieste.
In totale, le adesioni salgono a quota 349.415, pari al 5,08% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 28 settembre e si concluderà il 16 ottobre 2026.
Borsa Italiana ricorda che le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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