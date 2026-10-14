Quadro rialzista per Land Securities Group
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Apprezzabile rialzo per la società immobiliare inglese, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dell'1,23% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Land Securities Group suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 6,19 sterline, con stop loss stimato in area 5,798 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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