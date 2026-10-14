Terna, Monti: oltre 100 GW di richieste di connessione per data center

L'Ad a RCS Academy: boom di richieste è attestato di affidabilità e sicurezza della nostra rete

(Teleborsa) - "Lo sviluppo dei data center sarà sempre più strategico per la trasformazione digitale ed energetica del Paese. Cloud, intelligenza artificiale, 5G e servizi digitali stanno accelerando la crescita del settore e consolidando il ruolo dell'Italia come hub emergente europeo. Oggi siamo arrivati a oltre 100 GW di richieste di connessione, per quasi 600 iniziative, un dato che testimonia il forte interesse degli investitori internazionali verso il nostro Paese e rappresenta un attestato di fiducia nella qualità, nell'affidabilità e nella sicurezza della rete elettrica nazionale", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Terna, Pasqualino Monti, intervenendo al Green & Net Zero Talk di RCS Academy.



"Ciò che osserviamo oggi per i data center è analogo a quanto accaduto negli ultimi anni per le fonti rinnovabili: le richieste di connessione superano ampiamente la reale capacità di realizzazione dei progetti. Per questo è fondamentale adottare un approccio pragmatico, realizzando le infrastrutture in funzione della concreta maturazione delle iniziative. Gli scenari di Terna tengono già conto dell’aumento atteso dei consumi dei data center e, allo stato attuale, non vediamo criticità nella capacità della rete di sostenere questo sviluppo. La sfida è accompagnare in modo efficiente e graduale la crescita del settore, con soluzioni flessibili e modulari. È così che la rete di trasmissione potrà continuare a sostenere contemporaneamente la trasformazione energetica e quella digitale del Paese", ha concluso Pasqualino Monti.

Condividi

```