Terna, acquisti di azioni proprie per oltre 1,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Terna , in seguito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie comunicato lo scorso 11 settembre, ha reso noto che, tra il 14 e il 18 settembre 2026, ha acquistato complessivamente 185.700 azioni ordinarie (pari allo 0,009% del capitale sociale), al prezzo medio di 9,1609 euro per azione, per un controvalore pari a 1.701.184,51 euro.



Le azioni acquistate nel suddetto periodo si sommano alle ulteriori 3.447.846 azioni proprie detenute dalla Società, quindi, a seguito degli acquisti finora effettuati, Terna detiene 3.633.546 azioni proprie pari allo 0,181% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione dell' Utility romana , che chiude con una variazione percentuale dello 0,73%.











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