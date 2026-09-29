Terna: Monti, "sviluppo rinnovabili e rete elettrica per rafforzare indipendenza energetica Paese"

L’Ad all’Energy Summit del Sole 24 Ore: "diversificare le fonti di approvvigionamento condizione perché energia arrivi sempre a famiglie e imprese, in sicurezza ed efficienza"

(Teleborsa) - "L'energia riguarda tutti noi, perché è strettamente legata alla sicurezza del Paese, alla competitività delle imprese e alla vita quotidiana delle famiglie", lo ha dichiarato Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna , intervenendo all’Energy Summit, l'evento organizzato oggi a Milano dal Sole 24 Ore.



"Negli ultimi anni abbiamo osservato gli effetti immediati delle tensioni geopolitiche sull’approvvigionamento energetico e sui prezzi. L’Italia dipende ancora in misura rilevante dall’estero per il proprio fabbisogno energetico e quando si intensificano le crisi internazionali gli effetti si riflettono anche sul costo dell’energia", ha continuato Monti.



"In questa fase il gas svolge un ruolo importante per la sicurezza del sistema elettrico. Non può, però, rappresentare una risposta nel lungo periodo, soprattutto perché espone il Paese alla volatilità dei prezzi. La questione energetica, però, non riguarda soltanto il prezzo ma la capacità di garantire sicurezza e maggiore autonomia del Paese. Per questo è necessario diversificare le fonti di approvvigionamento, aumentare la produzione di rinnovabili e avere una rete elettrica più capillare e moderna. È questa la condizione per fare in modo che l’energia prodotta arrivi sempre, in sicurezza e nel modo più efficiente possibile, alle famiglie e alle imprese”, ha concluso Pasqualino Monti.



NON DEMONIZZARE REMUNERAZIONE NOSTRI INVESTIMENTI

"Non continuerei a demonizzare la remunerazione dei nostri investimenti, perché incide talmente poco che non è il problema, anzi ci consente di accedere al mercato dei capitali al minor costo possibile al fine di raggiungere l'obiettivo di realizzare gli investimenti che nel breve, medio e lungo periodo devono abbattere il costo dell'energia", ha affermato Monti, sottolineando come gli investimenti sulla rete elettrica siano necessari per integrare le fonti rinnovabili, garantire la sicurezza del sistema e contribuire nel tempo alla riduzione del costo dell’energia.



"Sulla bolletta degli italiani, il costo della trasmissione pesa il 4%", ha spiegato l’AD. "Terna, ha aggiunto, si indebita per realizzare le infrastrutture e ottiene una remunerazione stabilita dall’Autorità indipendente".



Secondo l’amministratore delegato, "per sostenere il piano di investimenti, infatti, l’azienda deve mantenere la fiducia del mercato dei capitali e rispettare determinati indicatori finanziari, così da poter continuare a ricorrere al debito".



Per Terna, inoltre, la solidità e la diversificazione della supply chain rappresentano fattori essenziali per garantire la realizzazione delle infrastrutture nei tempi previsti. In questa prospettiva, secondo l’Amministratore Delegato, sarà importante valutare anche nuove acquisizioni sul mercato, in particolare attraverso le società del Gruppo che operano in ambito non regolato, con l’obiettivo di internalizzare competenze e capacità industriali strategiche, ridurre la dipendenza da un numero limitato di fornitori e mitigare i rischi derivanti da un’eccessiva concentrazione della filiera. Una strategia volta, quindi, a rafforzare l’autonomia e la capacità realizzativa del Gruppo, rendendo più sicura e resiliente l’esecuzione del piano degli investimenti.

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