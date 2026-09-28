Terna, riacquistate 421.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Terna ha reso noto che, tra il 21 e il 25 settembre 2026, ha acquistato complessivamente 421.000 azioni ordinarie (pari allo 0,021% del capitale sociale), al prezzo medio di 9,2305 euro per azione, per un controvalore pari a 3.886.042,50 euro.



Le operazioni danno seguito all'avvio, comunicato l'11 settembre, del programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2026-2030.



A seguito degli acquisti finora effettuati, l'Utility romana detiene 4.084.546 azioni proprie, pari allo 0,203% del capitale sociale.









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