A Francoforte, forte ascesa per flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il broker online , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,54%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,95 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,77. Il peggioramento di flatexDEGIRO è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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