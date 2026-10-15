Milano 11:39
49.653 -0,20%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:39
10.781 +0,52%
Francoforte 11:39
25.220 -0,31%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Composto rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,58%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7.777,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7.920,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8.064,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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