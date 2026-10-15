Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 158,518. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 158,216. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 158,112, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)