Milano
17:35
49.398
-0,72%
Nasdaq
19:52
29.863
-0,29%
Dow Jones
19:52
52.174
+1,07%
Londra
17:35
10.840
+1,08%
Francoforte
17:35
25.383
+0,33%
Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 20.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,93% alle 19:30
Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,93% alle 19:30
Il Dow Jones allunga a 52.100,63 punti
In breve
,
Finanza
15 ottobre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Risultato positivo dello 0,93% per l'indice del principale listino USA alle 19:30, che continua gli scambi a 52.100,63 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,47%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,46%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,02%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,34%
Argomenti trattati
USA
(472)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,92%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,49%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,62%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,82%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,49%
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,41% alle 19:30
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,71%
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto