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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,61%

Il DAX apre appena sotto la parità a 25.145,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,61%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,61%, a quota 25.145,07 in apertura.
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