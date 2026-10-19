Milano 11:38
49.133 -1,45%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:38
10.792 -0,83%
Francoforte 11:38
25.354 -1,05%

Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,32%

Il DAX apre appena sotto la parità a 25.540,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,32%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,32%, a quota 25.540,77 in apertura.
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