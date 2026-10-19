Milano
11:38
49.133
-1,45%
Nasdaq
16-ott
29.188
-2,50%
Dow Jones
16-ott
52.002
-0,34%
Londra
11:38
10.792
-0,83%
Francoforte
11:38
25.354
-1,05%
Lunedì 19 Ottobre 2026, ore 11.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,32%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,32%
Il DAX apre appena sotto la parità a 25.540,77 punti
In breve
,
Finanza
19 ottobre 2026 - 09.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,32%, a quota 25.540,77 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,56%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,61%
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,69%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,69%
Argomenti trattati
Borsa
(1026)
·
Francoforte
(257)
Titoli e Indici
DAX
-1,02%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,43%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,73%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,78%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,43%
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,79%
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,58%)
Guide
Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale
Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management.
leggi tutto