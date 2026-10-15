Milano 17:35
49.398 -0,72%
Nasdaq 22:00
29.936 -0,05%
Dow Jones 22:04
52.178 +1,08%
Londra 17:35
10.840 +1,08%
Francoforte 17:35
25.383 +0,33%

Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,05%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 29.935,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,05%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente -0,05%, archiviando la seduta a 29.935,6 punti.
Condividi
```