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Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,46%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.707,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,46%
In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa del 2,46% e archivia la seduta a 3.707,48 punti.
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