Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big tedesca delle costruzioni, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario tecnico di Hochtief mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 386,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 398,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 378,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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