Francoforte: movimento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big tedesca delle costruzioni , che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico del colosso delle costruzioni perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 387,1 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 395,7. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 383,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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