Milano 13:44
49.394 -1,16%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:44
10.427 -0,30%
Francoforte 13:44
24.833 -1,08%

Francoforte: calo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Hochtief
Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che mostra un decremento del 3,35%.
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