Francoforte: giornata negativa in Borsa per SUSS

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature per semiconduttori , che perde terreno, mostrando una discesa del 9,76%.



La tendenza ad una settimana di SUSS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società di sistemi per la lavorazione dei wafer mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 54,88 Euro con area di resistenza individuata a quota 56,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 54,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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