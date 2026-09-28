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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Scout24
Avanza la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
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