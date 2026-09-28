Francoforte: andamento rialzista per Scout24
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con una variazione percentuale dell'1,86%.
La tendenza ad una settimana di Scout24 è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Scout24 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 68,02 Euro con tetto rappresentato dall'area 68,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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