Francoforte: andamento rialzista per Scout24

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con una variazione percentuale dell'1,86%.



La tendenza ad una settimana di Scout24 è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Scout24 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 68,02 Euro con tetto rappresentato dall'area 68,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```