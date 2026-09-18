Francoforte: performance negativa per Freenet
(Teleborsa) - Pressione su Freenet, che tratta con una perdita dell'1,99%.
Il trend di Freenet mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Freenet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,47. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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