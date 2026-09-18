Francoforte: performance negativa per Freenet

(Teleborsa) - Pressione su Freenet , che tratta con una perdita dell'1,99%.



Il trend di Freenet mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Freenet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,47. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```