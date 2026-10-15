Milano 11:55
49.582 -0,35%
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Dow Jones 14-ott
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Londra 11:55
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Indicazioni rialziste per Engie

Finanza
Indicazioni rialziste per Engie
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Risultato positivo per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, parte del CAC40, che lievita dell'1,22%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 23,3 Euro, con stop loss posto a quota 21,9 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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