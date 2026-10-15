Madrid: balza in avanti Grifols

(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica e chimica spagnola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 10,09 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 9,88. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 9,74 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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