Rocket Lab rinvia al prossimo anno il debutto del razzo Neutron: titolo in calo a Wall Street

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Rocket Lab USA che esibisce una perdita secca del 9,25% sui valori precedenti.



A pesare sulle azioni contribuisce l'annuncio dell'azienda aerospaziale del rinvio, al prossimo anno, del primo lancio del suo nuovo razzo Neutron, di dimensioni maggiori rispetto ai precedenti.



La tendenza ad una settimana del costruttore di razzi e veicoli spaziali è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Analizzando lo scenario di Rocket Lab USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 50,71 USD. Prima resistenza a 56,23. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,44.







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