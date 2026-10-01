Rocket Lab in rally dopo maxi-accordo con Synspective

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Rocket Lab USA che tratta in utile del 2,90% sui valori precedenti, dopo che la società spaziale ha annunciato un accordo pluriennale con la giapponese Synspective per 20 lanci del razzo Electron, il più grande contratto commerciale mai siglato dalla società per il suo lanciatore.



L’intesa prevede il lancio di 20 satelliti radar ad apertura sintetica (SAR) della serie StriX in orbita sincrona con il Sole dal Launch Complex 1 di Rocket Lab, tra il 2028 e il 2031.



Con il nuovo contratto, il numero complessivo di missioni Electron per Synspective sale a 47, rendendo la società giapponese il principale cliente di Rocket Lab per numero di lanci.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del costruttore di razzi e veicoli spaziali evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rocket Lab USA rispetto all'indice.



Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rocket Lab USA . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rocket Lab USA evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 73,09 USD. Primo supporto a 69,87. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 68,04.



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