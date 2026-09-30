Prevale la debolezza a Wall Street

Rendimento Treasury 30 anni su per il sesto giorno consecutivo

(Teleborsa) - Chiusura debole per Wall Street con gli investitori che restano cauti in attesa di sviluppi concreti nei negoziati tra USA e Iran dopo i segnali contrastanti degli ultimi giorni.



Inoltre, restano monitorate le indicazioni macro a partire dall'indice PCE e dal dato sulla crescita trimestrale del PIL USA di mercoledì fino a culminare con il report occupazione di venerdì.



Occhi, infine, sull'andamento dei Treasury, con il rendimento del trentennale aumentato ieri per il sesto giorno consecutivo, raggiungendo il 5,56%.



Gli indici

Il Dow Jones lascia sul parterre lo 0,26%, mentre l' S&P-500 archivia la seduta a 7.671 punti, sui livelli della vigilia.



Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,21%); sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,29%.



Si distingue nel paniere S&P 500 il settore utilities . Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-0,89%), materiali (-0,55%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,54%).



I migliori e i peggiori

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+1,78%), Amgen (+1,32%) e Caterpillar (+0,85%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Apple , che ha archiviato la seduta a -2,66%.



Johnson & Johnson scende dell'1,61%.



Calo deciso per Nike , che segna un -1,51%.



Fiacca Chevron , che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Lumentum Holdings (+5,63%), Applied Materials (+5,22%), DoorDash (+4,88%) e Marvell Technology (+4,51%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Rocket Lab USA , che ha chiuso a -3,45%.



Sotto pressione Apple , con un forte ribasso del 2,66%.



Soffre Ferrovial N.V , che evidenzia una perdita del 2,15%.



Preda dei venditori Baker Hughes Company , con un decremento del 2,10%.

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