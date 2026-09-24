Borsa New York azzera perdite su rumors accordo USA-Iran

gli indici statunitensi si sono riportati vicino alla parità in vista di un piano per la fine della guerra in Medioriente

(Teleborsa) - Recupera dai minimi il listino USA, dopo un esordio peggiore. Ad innescare il movimento di recupero hanno contribuito le anticipazioni stampa relative ad un possibile accordo fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto.



Stando a quanto riferito a Reuters da fonti vicine ai negoziati, la diplomazia starebbe mettendo a punto un piano graduale, che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e la progressiva rimozione delle sanzioni sull'Iran. Questi rumors hanno immediatamente avuto un impatto positivo sul mercato, facendo calare le quotazioni del greggio.





A frenare i mercati restano le violente fluttuazioni dei rendimenti dei Treasury, che hanno aggiornato i loro massimi pluriennali, con il Treasury a 30 anni tornato ai massimi dal 2004.



Occhi puntati anche sull'incontro fra il presidente cinese Xi Jinping, in visita ufficiale negli Stati Uniti, ed il presidente americano Donald Trump, che ha parlato di discussioni in tema di sicurezza, tecnologia e intelligenza artificiale.



Frattanto, l'indice Dow Jones scambia con un calo dello 0,40%, mentre azzera le perdite l' S&P-500 , che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti a 7.700 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,15%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (-0,03%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,48%), energia (+0,99%) e sanitario (+0,60%). Nel listino, i settori materiali (-0,99%), beni industriali (-0,55%) e informatica (-0,50%) sono tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+1,45%), Travelers Company (+1,19%), Visa (+1,08%) e Alphabet (+0,98%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM , che prosegue le contrattazioni a -2,07%.



Resta vicino alla parità Goldman Sachs (0%).



Piatta Home Depot , che tiene la parità.



Senza spunti Sherwin Williams , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Nebius Group (+8,60%), Rocket Lab USA (+6,64%), CoreWeave (+3,97%) e Meta Platforms (+3,60%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su ARM Holdings , che prosegue le contrattazioni a -5,75%.



Preda dei venditori Western Digital , con un decremento del 3,24%.



Si concentrano le vendite su SanDisk , che soffre un calo del 2,87%.



Vendite su Intuit , che registra un ribasso del 2,65%.

Condividi

```