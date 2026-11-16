Milano 11:53
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Giappone, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

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Giappone, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Giappone, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) 0%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,1%).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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