USA, produttività accelera oltre le attese nel terzo trimestre e cala costo del lavoro

(Teleborsa) - Nel 3° trimestre del 2026 la produttività del settore non agricolo negli USA è aumentata del 3,6% su base trimestrale, al di sopra sia del dato rivisto del trimestre precedente (+2,1% da +1,4%) sia del +2,8% stimato dagli analisti. Il dato riflette un incremento della produzione del 3,7% e delle ore lavorate dello 0,1%.



Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, la produttività del lavoro nel settore non agricolo è aumentata del 2,1% nel terzo trimestre del 2026.



Secondo i dati preliminari del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è diminuito dello 0,7% dopo il +1,9% (rivisto da +1,2%) del secondo trimestre e inferiore al +0,6% delle attese. Il dato riflette un incremento del 2,9% della retribuzione oraria e del 3,6% in termini di produttività.



I costi unitari del lavoro sono aumentati del 2,4% negli ultimi quattro trimestri.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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