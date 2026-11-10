Bain Capital, utile per azione di 0,26 dollari nel terzo trimestre

Dividendo per il quarto trimestre di 0,42 dollari

(Teleborsa) - Bain Capital ha chiuso il terzo trimestre con un reddito netto da investimenti per azione di 0,43 dollari, pari a un rendimento annualizzato del sul book value del 10,3%.



L'utile per azione si è fissato a 0,26 dollari, corrispondente a un rendimento annualizzato del 6,2%.



Il Net asset value per azione al 30 settembre 2026 è stato di 16,49 dollari, rispetto ai 16,65 dollari del 30 giugno 2026.



Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo di 0,42 dollari per azione per il quarto trimestre del 2026.



"Abbiamo conseguito solidi risultati nel terzo trimestre, tra cui un rendimento annualizzato del margine di interesse netto (NII) sul capitale proprio del 10,3%, e il nostro portafoglio diversificato di mutuatari rimane solido", ha dichiarato Michael Ewald, amministratore delegato di Bain Capital. "Con i rendimenti che iniziano a salire a seguito della revisione dei tassi variabili dei prestiti e con le nuove operazioni che continuano a essere finanziate a spread interessanti, riteniamo che questo contesto crei interessanti opportunità nel segmento di mercato medio. La nostra strategia consolidata e disciplinata ci pone in una posizione favorevole per coglierle."

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