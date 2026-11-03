Aramco, i margini di raffinazione più elevati spingono gli utili oltre le attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Aramco ha registrato utili oltre le attese grazie alla spinta dei margini di raffinazione più elevati e della corsa del petrolio.



In particolare, il gigante petrolifero saudita ha riportato un utile netto rettificato del terzo trimestre aumentato del 9% annuo a 31,2 miliardi di dollari e un EBIT rettificato del settore downstream volato del 234%.



Commentando i risultati, il presidente e AD di Aramco, Amin H. Nasser, ha dichiarato: "L'incertezza geopolitica e gli attacchi alle principali infrastrutture energetiche hanno continuato ad amplificare la crisi globale dell'approvvigionamento energetico nel terzo trimestre del 2026, con gravi implicazioni per la sicurezza energetica mondiale. Nonostante le difficoltà, la costante dedizione del nostro personale, l'eccellenza operativa, la flessibilità del nostro sistema e la solidità di una rete di fornitura costruita nel corso di decenni ci hanno permesso di continuare a fornire energia in modo affidabile ai nostri clienti durante questo periodo straordinario."



"Continuiamo a valutare ulteriori capacità di stoccaggio all'estero e rotte di esportazione alternative per rafforzare ulteriormente la nostra rete di approvvigionamento globale, e le nostre solide performance operative e finanziarie durante questo periodo volatile dimostrano il valore della nostra resilienza."

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