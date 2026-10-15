U.S. Bancorp: gli utili trimestrali superano le attese, deludono i ricavi
(Teleborsa) - Scambia al rialzo il titolo U.S. Bancorp che allunga il passo con un progresso dell'1,48%.
Il gruppo bancario ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione (EPS) di 1,34 dollari, superando di 0,02 dollari le aspettative degli analisti, che prevedevano 1,32 dollari.
Sul fronte dei ricavi, U.S. Bancorp ha registrato un fatturato di 7,97 miliardi di dollari, leggermente al di sotto dei 7,99 miliardi attesi dal consensus.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P 100, su base settimanale, si nota che la holding di servizi finanziari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,64%, rispetto a -1,45% dell'S&P 100).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per U.S. Bancorp, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 56,14 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 57,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 55,19.
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