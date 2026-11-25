Deere, fatturato in crescita nel quarto trimestre ma utili deludono le attese

(Teleborsa) - In rosso nel pre-market di Wall Street il titolo Deere & Company dopo i conti sotto le attese e l'approccio prudente per il prossimo anno.



I risultati del quarto trimestre 2026



Nel quarto trimestre, conclusosi il 1° novembre 2026, il principale produttore mondiale di macchine agricole ha registrato un utile netto di 1,051 miliardi di dollari, pari a 3,89 dollari per azione, in calo dai 1,065 miliardi (3,93 dollari per azione) del pari periodo dell'esercizio precedente. Nell'intero anno fiscale 2026, l'utile netto attribuibile a Deere & Company è stato di 4,860 miliardi, ovvero 17,95 dollari per azione, in calo dai 5,027 miliardi di dollari (18,50 dollari per azione) dell'anno fiscale 2025.



Il fatturato netto e i ricavi a livello globale sono diminuiti del 2%, attestandosi a 12,115 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2026, mentre su base annua hanno registrato una crescita del 4%, raggiungendo i 47,704 miliardi. Le vendite nette sono state pari a 10,514 miliardi nel trimestre e a 41,292 miliardi nell'intero anno, a fronte rispettivamente dei 10,579 miliardi e 38,917 miliardi di dollari registrati nell'anno fiscale 2025.



"L'anno fiscale 2026 ha dimostrato la solidità del nostro modello operativo "Smart Industrial"", ha dichiarato il presidente e CEO John May. "Anche nelle fasi di minimo del ciclo economico, abbiamo operato con disciplina. I nostri risultati sono strutturalmente più solidi rispetto a quelli ottenuti in una fase analoga del ciclo precedente; il tutto mantenendo gli investimenti e continuando a remunerare gli azionisti".



Il confronto con il consensus



Il trimestre si è chiuso con un utile per azioni sotto il consensus. Gli analisti si attendevano un EPS di 4,05 dollari.



Prospettive per il 2027



Deere ha fornito le prime stime per il nuovo anno, prevedendo un utile netto compreso tra 4,5 e 5,25 miliardi di dollari. Si tratta di un dato inferiore alla stima media di 6,1 miliardi di dollari elaborata da Bloomberg.



"All'avvio dell'anno fiscale 2027, notiamo i primi segnali di miglioramento nel segmento della grande agricoltura, trainato dal Nord America", ha aggiunto May. "Data la perdurante incertezza nei principali mercati di sbocco, le nostre previsioni riflettono un ventaglio di possibili esiti più ampio".









(Foto: Loren King su Unsplash)

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