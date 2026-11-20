STOXX 600, utili attesi in crescita del 24,6% nel terzo trimestre. Al 9,6% senza l'energia

Stagione delle trimestrali agli sgoccioli

(Teleborsa) - Il tasso di crescita degli utili per lo STOXX 600 nel terzo trimestre del 2026 scende al 24,6% dal 25% della scorsa settimana, secondo la stima aggiornata al 19 novembre di LSEG I/B/E/S. A inizio ottobre la stima era del 19,4%. Senza il contributo del settore energetico, la crescita stimata si attesta al 9,6%, dal 10% di una settimana fa. I ricavi sono attesi in aumento del 12,3% (dal 12%) e del 7,4% escludendo l'energia (dal 7%). Considerando i dati effettivi delle società che hanno già riportato e le stime per le altre, la crescita degli utili si attesta al 26,1%.



L'energia resta il settore con il tasso di crescita degli utili più elevato, pari a +150,6%, sostanzialmente invariato rispetto al +150,7% della scorsa settimana. Gli utili sono stimati a 35,2 miliardi di euro, contro i 14,1 miliardi di un anno fa, con ricavi in aumento del 39,6%. Segue la tecnologia, stabile a +34,5%, mentre i beni di consumo non ciclici sono attesi a +14,2% e i finanziari a +13,6%. Recuperano le materie prime, ora al +7,2% dal 5,3% di una settimana fa, mentre gli industriali sono stabili al 5,7%. Netto peggioramento invece per i beni di consumo ciclici, ora visti in calo del 12,9% dal -2% della scorsa settimana: a inizio ottobre erano attesi a +25%. Otto settori su dieci prevedono un miglioramento degli utili. In fondo alla classifica resta l'immobiliare, atteso in calo del 70,9%.



Il quadro delle revisioni migliora. Nella settimana chiusa il 19 novembre gli analisti hanno effettuato 845 revisioni delle stime, il 61% delle quali al rialzo, contro il 57% della settimana precedente. Le correzioni positive prevalgono in tutti i settori. La quota più alta si registra nell'immobiliare, dove sono al rialzo oltre otto revisioni su dieci, anche se su un numero ridotto di stime. Seguono finanziari e sanità, con circa due revisioni su tre al rialzo. Sul fronte delle valutazioni, il rapporto prezzo/utili a 12 mesi dell'indice scende a 13,7 volte, dalle 14,1 della scorsa settimana, sotto la media decennale di 14,2 volte.



Gli analisti prevedono una crescita positiva degli utili per 14 dei 16 paesi rappresentati nell'indice. Portogallo (+106,3%) e Norvegia (+87,2%) presentano i tassi più elevati, mentre Germania (-8,6%) e Irlanda (-3,5%) sono le uniche in territorio negativo. Per l'Italia la stima sale al 16,8% dal 14,9% della scorsa settimana, mentre per la Francia è sostanzialmente stabile al 36,9%.



La stagione delle trimestrali si avvia alla conclusione: la prossima settimana sono attese solo tre società. Finora 286 società dell'indice hanno pubblicato i conti, e il 56,6% ha battuto le stime sugli utili, sopra la media storica del 54% dal 2012. Nel complesso i risultati sono superiori del 3% alle attese, in calo dal 3,8% della scorsa settimana e sotto la media di lungo periodo del 5,9%. Sul fronte dei ricavi, il 63,5% delle 340 società che li hanno comunicati ha superato le previsioni, ma in aggregato i ricavi sono inferiori dello 0,8% alle stime. Per i trimestri successivi, la crescita degli utili è prevista al 39,7% nel quarto trimestre 2026 e al 16% nel primo trimestre 2027, mentre il secondo trimestre è visto a -2,8% e il terzo al 5,1%. Per l'intero 2026 l'aumento previsto sale al 22,7% dal 22,1%.

Condividi

```