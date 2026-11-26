STOXX 600, utili attesi in crescita del 25,4% nel terzo trimestre. Al 10,5% senza l'energia

Stagione delle trimestrali alla conclusione

(Teleborsa) - Il tasso di crescita degli utili per lo STOXX 600 nel terzo trimestre del 2026 sale al 25,4% dal 24,6% della scorsa settimana, secondo la stima aggiornata al 26 novembre di LSEG I/B/E/S. A inizio ottobre la stima era del 19,4%. Senza il contributo del settore energetico, la crescita stimata si attesta al 10,5%, dal 9,6% di una settimana fa. I ricavi sono attesi in aumento del 12,4% (dal 12,3%) e del 7,4% escludendo l'energia, invariato. Considerando i dati effettivi delle società che hanno già riportato e le stime per le altre, la crescita degli utili si attesta al 27%, dal 26,1%.



L'energia resta il settore con il tasso di crescita degli utili più elevato, pari a +150,4%, sostanzialmente invariato rispetto al +150,6% della scorsa settimana. Gli utili sono stimati a 35,2 miliardi di euro, contro i 14,1 miliardi di un anno fa, con ricavi in aumento del 39,5%. Balzo delle materie prime, ora attese a +34% dal +7,2% di una settimana fa, appena dietro la tecnologia, stabile a +34,6%. I beni di consumo non ciclici sono attesi a +14,2% e i finanziari a +13,6%, entrambi invariati, mentre gli industriali sono sostanzialmente stabili al 5,6%. Restano in calo i beni di consumo ciclici, attesi a -12,9%: a inizio ottobre erano visti a +25%. Otto settori su dieci prevedono un miglioramento degli utili. In fondo alla classifica resta l'immobiliare, atteso in calo del 70,9%.



Il quadro delle revisioni peggiora leggermente. Nella settimana chiusa il 26 novembre gli analisti hanno effettuato 684 revisioni delle stime, il 56% delle quali al rialzo, contro il 61% della settimana precedente. Le correzioni negative prevalgono nell'immobiliare, nei beni di consumo ciclici e nell'energia. La quota più alta di revisioni al rialzo si registra nelle utility, con circa sette su dieci, anche se su un numero ridotto di stime, seguite dagli industriali. Sul fronte delle valutazioni, il rapporto prezzo/utili a 12 mesi dell'indice scende a 13,2 volte, dalle 13,7 della scorsa settimana, sotto la media decennale di 14,2 volte.



Gli analisti prevedono una crescita positiva degli utili per 14 dei 16 paesi rappresentati nell'indice. Portogallo (+106,3%) e Norvegia (+87,3%) presentano i tassi più elevati, mentre Germania (-8,6%) e Irlanda (-3,5%) sono le uniche in territorio negativo. Per l'Italia la stima è stabile al 16,8%, mentre per la Francia è sostanzialmente invariata al 36,8%.



La stagione delle trimestrali è alla conclusione: la prossima settimana è attesa una sola società, la tedesca Aurubis . Finora 294 società dell'indice hanno pubblicato i conti, e il 56,8% ha battuto le stime sugli utili, sopra la media storica del 54% dal 2012. Nel complesso i risultati sono superiori del 3,7% alle attese, in aumento dal 3% della scorsa settimana ma sotto la media di lungo periodo del 5,9%. Sul fronte dei ricavi, il 63,5% delle 351 società che li hanno comunicati ha superato le previsioni, ma in aggregato i ricavi sono inferiori dello 0,7% alle stime. Per i trimestri successivi, la crescita degli utili è prevista al 39,7% nel quarto trimestre 2026 e al 17% nel primo trimestre 2027, mentre il secondo trimestre è visto a -2,1% e il terzo al 5%. Per l'intero 2026 l'aumento previsto sale al 23,3% dal 22,7%.

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