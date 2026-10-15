Ue, Dombrovskis: alzeremo previsioni di crescita 2026, economia più resiliente

L'annuncio a Bangkok alle assemblee autunnali di Fmi e Banca mondiale.

(Teleborsa) - La Commissione europea rivedrà al rialzo le stime di crescita per il 2026 nelle previsioni d'autunno. Lo ha annunciato il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis durante un dibattito alle assemblee autunnali di Fmi e Banca mondiale, a Bangkok. "L'economia europea si sta dimostrando più resiliente e alzeremo le previsioni di crescita per quest'anno", ha detto. "Questo grazie agli investimenti visti finora."



Energia: "Gli investimenti stanno pagando"



Dombrovskis ha ricordato che la dipendenza dalla Russia è stata ridotta con la diversificazione: "Ora il nostro principale fornitore di gas è la Norvegia e quello di gas liquefatto sono gli Usa, abbiamo spinto sulle rinnovabili e vediamo che tutti questi investimenti stanno pagando". Con il conflitto in Medio Oriente e un nuovo balzo dell'energia "c'è un effetto sull'economia europea e sull'inflazione", ma l'economia regge. Con la nuova volatilità dei prezzi, "bisogna continuare questa manovra per ridurre la nostra dipendenza dai fossili importati", puntando su rinnovabili ed efficienza energetica.



Minerali critici e sicurezza economica



In tema di sicurezza economica, il commissario ha parlato di un quadro "più conflittuale e più frammentato". Sui minerali critici ha avvertito che "non è una cosa che preoccupa solo l'Unione europea il fatto che molte di queste forniture siano dominate dalla Cina per l'80-90%": serve "diversificare le forniture e fare partnership con vari Paesi". La diversificazione è "una buona strada", anche se in alcuni settori "probabilmente c'è bisogno di rimpatriare attività", e serve collaborazione internazionale.

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