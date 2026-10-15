USA, EIA: scorte di greggio crollano a sorpresa di 8,6 milioni barili

Negli ultimi sette giorni al 9 ottobre

(Teleborsa) - Sono scese a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana.



L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 9 ottobre, sono crollati di 8,6 milioni di barili a 415,6 MBG, contro attese per una lieve salita di 0,2 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di circa 2,5 MBG, arrivando a 102,6 MBG, contro attese per un decremento di 1,6 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 3,5 milioni a quota 208,3 MBG (era atteso un decremento di 0,5 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono stabili a 283 MBG.

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