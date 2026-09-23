Usa, scorte petrolio settimanali aumentano contro le attese

(Teleborsa) - Sono aumentate contro le previsioni le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 18 settembre 2026, sono aumentate di 3 milioni di barili a 426,4 MBG, contro attese per un calo di 0,7 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano scesi di circa 0,64 milioni di barili.



In aumento lo stock di distillati che ha registrato una diminuzione di 0,4 MBG a quota 107,4 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un decremento di 1,7 milioni a quota 206 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 0,4 milioni MBG a 284,6 MBG.

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