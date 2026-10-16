Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Performance infelice per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 15 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,63. Possibile una discesa fino al bottom 0,6258. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,6342.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)