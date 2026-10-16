Milano 10:41
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Londra 10:41
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Bene l'indice principale della Borsa di Parigi, con un rialzo dello 0,78%.

Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7.978,5. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8.109,9, mentre il primo supporto è stimato a 7.847,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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