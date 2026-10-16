Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude con una variazione percentuale dello 0,55%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 30.291,9, mentre i supporti sono stimati a 30.065,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 30.518,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)