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Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude con una variazione percentuale dello 0,55%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 30.291,9, mentre i supporti sono stimati a 30.065,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 30.518,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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