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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,46%

Il Nasdaq-100 prende il via a 29.797,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,46%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,46%, dopo un'apertura a 29.797,1.
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